Любитель зимней рыбалки погиб в Карелии

Мужчина, 1951 года рождения, погиб во время рыбалки на Онежском озере. Тело погибшего извлекли из воды 26 декабря.

«Извлечение из воды тела мужчины 1951 г.р., замерзшего на рыбалке 25.12.2020 г. в акватории поселка Повенец Онежского озера в 3-х километрах от шлюза №1»,

- говорится в сообщении карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Спасатели отвезли тело погибшего на берег и передали полиции. (фото fishmanual.ru)