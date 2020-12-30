Скандаливший с бывшей женой мужчина избил полицейского в Карелии

46-летнего жителя Карелии будут судить по обвинению в применении насилия в отношении полицейского, сообщает Следком.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в одной из квартир Беломорска. Пьяный мужчина учинил скандал бывшей супруге. На место вызвали полицию.

Стражи порядка потребовали от мужчины прекратить конфликт. В ответ мужчина повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских. Уголовное дело направлено в суд. Скандалисту грозит до пяти лет лишения свободы. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)