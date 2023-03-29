Мужчина хотел убрать последствия ковида и для этого растил марихуану

Мужчину в Пряжинском районе признали виновным в хранении наркосодержащих растений и наркотиков в крупном размере. Он выращивал коноплю в своем сарае на даче, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Сотрудники ФСБ нагрянули в дом осенью, в сентябре. Мужчина показал им растения в горшках, высушенную марихуану и оборудование для выращивания.

Он объяснил, что переболел коронавирусом, после чего стал дышать с большим трудом. В интернете 37-летний житель Петрозаводска прочел, что курение марихуаны якобы облегчает дыхание. Поэтому он решил растить коноплю.

Купил в Сети семена, высадил в сарае на даче, периодически

В феврале прошлого года мужчина купил через Интернет семена растения и высадил их в сарае у себя на даче в Пряжинском районе. Далее он периодически обрезал и засушивал листья.

Суд наказал петрозаводчанина – приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. // фото: unsplash.com