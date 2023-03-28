Посетитель надругался над школьницей в туалете KFC

В Петербурге 36-летний мужчина сообщил в полицию о том, что его дочь подверглась сексуальному насилию в туалете ресторана быстрого питания.

Инцидент произошел в KFC на Каменноостровском проспекте, 37, сообщает портал 78.ru.

Неизвестный зашел в туалет и совершил в отношении тринадцатилетней девочки насильственные действия сексуального характера. Злоумышленника ищут. // фото unsplash.com