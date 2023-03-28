28 марта 2023, 19:08
Посетитель надругался над школьницей в туалете KFC
Отец тринадцатилетней девочки обратился в петербургскую полицию
В Петербурге 36-летний мужчина сообщил в полицию о том, что его дочь подверглась сексуальному насилию в туалете ресторана быстрого питания.
Инцидент произошел в KFC на Каменноостровском проспекте, 37, сообщает портал 78.ru.
Неизвестный зашел в туалет и совершил в отношении тринадцатилетней девочки насильственные действия сексуального характера. Злоумышленника ищут. // фото unsplash.com