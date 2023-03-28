Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» погиб вместе с женой в ДТП

В аварии в Орловской области погиб сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин, его супруга и брат. О трагическом ДТП сообщает «Лента» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ночью 24 марта на 305 километре трассы М-2 «Крым» столкнулись внедорожник «Митсубиши Паджеро» и грузовик «Мерседес Бенц».

Женщина и брат Левина погибли на месте. Кондитер умер по дороге в больницу. С места аварии в тяжелом состоянии госпитализировали тринадцатилетнего племянника Левина.

После аварии был задержан водитель грузовика. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. // фото unsplash.com