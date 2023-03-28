СМИ: ОМК и «Олонию» заподозрили в уходе от налогов

Налоговая в сопровождении полиции во вторник, 28 марта, нагрянула в торговую сеть «Олония» и на Олонецкий молочный комбинат. О проверках сообщает издание «Губернiя Daily».

В головном офисе торговой сети в Петрозаводске изъяли документы, касающиеся финансовой, бухгалтерской и хозяйственной деятельности. Также изъяли внутреннюю переписку и электронные носители, компьютерную технику, допросили работников.

По информации СМИ, ОМК и торговую сеть обвиняют в дроблении бизнеса и попытке уйти от уплаты налогов.

В налоговой «Столице на Онего» сообщили, что основанием для выездной налоговой проверки стали «вопросы возможного нарушения налогового законодательства, выявленные в ходе мониторинга». // фото РИА Новости/ Нина Зотина