21 сентября 2021, 08:36
Мужчина едва не погиб в собственном гараже в Карелии
Жителя Пудожа спасла жена, которая вовремя подняла тревогу
Утром 20 сентября в 09: 07 на пульт Единой службы спасения «01» города Пудож поступил звонок с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что ее муж находится в гараже и не открывает дверь.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент и специальный гидравлический инструмент для проведения аварийно-спасательных работ, быстро вскрыли дверь гаража.
Как оказалось, помощь подоспела вовремя. В гараже стоял автомобиль с включенным двигателем, мужчине стало плохо.
Оказав пострадавшему доврачебную помощь, пожарные передали мужчину медикам, которые прибыли к месту вызова. Пострадавший был доставлен в больницу. // Фото: pravmir