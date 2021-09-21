Мужчина едва не погиб в собственном гараже в Карелии

Утром 20 сентября в 09: 07 на пульт Единой службы спасения «01» города Пудож поступил звонок с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что ее муж находится в гараже и не открывает дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент и специальный гидравлический инструмент для проведения аварийно-спасательных работ, быстро вскрыли дверь гаража.

Как оказалось, помощь подоспела вовремя. В гараже стоял автомобиль с включенным двигателем, мужчине стало плохо.

Оказав пострадавшему доврачебную помощь, пожарные передали мужчину медикам, которые прибыли к месту вызова. Пострадавший был доставлен в больницу. // Фото: pravmir