Мужчина едва не погиб на озере в Карелии

Мужчину, 1975 года рождения, спасли днем 8 февраля в Лахденпохском районе в поселке Коконниэми. Об инцидент рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

В службу спасения позвонили в 14:40 и рассказали о мужчине, который лежал на льду Ладожского озера, также сообщалось, что он тонет.

Помощь оказал администратор базы отдыха. До потерпевшего добрались на аэролодке, его спасли и отвезли на берег, где ждали врачи «скорой помощи».

У пострадавшего обморожение. Его доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. // фото unsplash.com