Полуголый мужчина преследовал машины, за ним гнались в белом халате

Полуголый мужчина преследовал машины на улице Чапаева, за ним бежал мужчина в белом халате.

Камеры наблюдения запечатлели странное поведение мужчины на Перевалке. Водителей уже предупредили, что на Чапаева под машины бросается неадекват. Запись разметил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Полуголый мужчина появился на дороге, размахивал руками и пытался, видимо, остановить автомобиль. Следом за ним бежал еще один, но в одежде.

В салки играли не долго. Полуголый какое-то время бежал за легковым автомобилем, остановился, встал на колени, а потом просто лег на дорогу. Трафика почти не было, в противном случае, могла случиться трагедия.

Мужчина в белом халате подбежал к тому, кто лежал, склонился над ним, оттащил к снежному брустверу. Несколько водителей остановились. По-прежнему лежавшего мужчину прикрыли то ли полотенцем, то ли пледом, а потом усадили в машину. // фото стопкадр