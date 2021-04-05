Мужчина дважды разбогател за пару недель

Жителю США дважды подряд улыбнулась удача в розыгрышах местных лотерей. Историю счастливчика рассказало издание UPI.

Мужчина по имени Генри Харви утверждает, что купил новый лотерейный билет, когда еще не прошла эйфория после первой победы. Стерев защитный слой, он с удивлением обнаружил, что его новый выигрыш составляет 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей), то есть в 20 раз больше прошлого.

«Две недели назад я выиграл пять тысяч долларов по билету за 10 долларов, - рассказывает победитель. - Так что в этот раз я был исключительно счастлив и поражен, когда стер защитный слой и увидел, что победил».

По его словам, он еще не решил, что будет делать с деньгами, и намерен положить их в банк. «Это было шоком», - признался мужчина. Фото mk.ru