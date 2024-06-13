Мужчина дома делал патроны, об охоте ему придется на время забыть

50-летний житель Медвежьегорского района стал фигурантом трех уголовных дел. Его обвинили в незаконном изготовлении и хранении оружия, хранении взрывчатых веществ. Раскрыть преступление помогла служебная собака.

В квартире мужчины нашли два нарезных и одно гладкоствольное оружие, четыре емкости с порохом.

Мужчина объяснил, что оружие и порох несколько лет назад нашел в заброшенном доме в лесу. Находки он хранил дома, сам изготавливал патроны для охоты.

Фигуранта уголовных дел поместили под подписку о невыезде. // фото пресс-службы МВД по РК