13 июня 2024, 11:23
Мужчина дома делал патроны, об охоте ему придется на время забыть
Полиция нашла оружие и порох у жителя Карелии
50-летний житель Медвежьегорского района стал фигурантом трех уголовных дел. Его обвинили в незаконном изготовлении и хранении оружия, хранении взрывчатых веществ. Раскрыть преступление помогла служебная собака.
В квартире мужчины нашли два нарезных и одно гладкоствольное оружие, четыре емкости с порохом.
Мужчина объяснил, что оружие и порох несколько лет назад нашел в заброшенном доме в лесу. Находки он хранил дома, сам изготавливал патроны для охоты.
Фигуранта уголовных дел поместили под подписку о невыезде. // фото пресс-службы МВД по РК