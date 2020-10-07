Мужчина целый месяц не подозревал, что сказочно разбогател

Житель американского штата Орегон выиграл огромную сумму в лотерею, но узнал об этом только через месяц. Мужчина просто забыл о билете, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Американец по имени Кристофер Сарджент купил лотерейный билет 24 августа. Он вспомнил о покупке лишь через месяц и решил проверить, не выиграл ли он какую-нибудь сумму. Удивлению Сарджента не было предела, когда выяснилось, что билет принес ему 5,7 миллиона долларов.

29 сентября американец с супругой поехали получать выигрыш. Они решили разбить его на 30 лет. В итоге после уплаты налогов Сарджент и его жена будут получать по 64,6 тысячи долларов каждый год.

Отмечается, что магазин, продавший выигрышный билет, получит бонус в размере 57 тысяч долларов.