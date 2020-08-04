Музей Элвиса Пресли открылся в Кондопожском районе

В деревне Райгуба на берегу озера Сундозера в Кондопожском районе открылся музей Элвиса Пресли, сообщает управление культуры Петрозаводска.

Казалось бы, какое отношение имеет Райгуба к Элвису Пресли? Фактически прямое – утверждает автор поста, петрозаводский священник Евгений Барышев.

Оказывается, профессор ПетрГУ, историк Юрий Килин, работая в финских и российских архивах, сделал неожиданное открытие.

«Килин случайно натолкнулся на документы, свидетельствующие о том, что в 1975-77 гг. при посредничестве правительства Финляндии велись тайные переговоры между СССР и США о передаче в пользование Элвису Пресли участка земли в деревне Райгуба», - пишет Евгений Барышев. - Доподлинно пока не известно, от кого и когда он получил сведения об этом поистине райском уголке тогдашней Карельской АССР, но не вызывает никаких сомнений тот факт, что Элвис загорелся желанием построить второй Грейсланд (официальная резиденция короля рок-н-ролла в Мемфисе, США) на территории Советского Союза».

По словам Барышева, права на частную собственность для иностранных граждан на территории Советского Союза не существовал, но помог Элвису президент Финляндии.

«Урхо Калеви Кекконен, который в ходе подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году, посоветовал Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу и президенту США Джеральду Форду, под видом подведомственной МИДу турбазы «для приема делегаций из дружественной Финляндии» фактически построить резиденцию Элвиса Пресли. Реализовать планы помешала неожиданная смерть Элвиса 16 августа 1977 года»,

- рассказывает священник.

Это открытие подтолкнуло краеведов и поклонников звезды к созданию музея. Была проведена большая организационная работа, поиск в архивах, экспонатов. По словам Барышева, большую помощь оказали частные благотворители и госкорпорации.

«Жемчужиной коллекции стал чудом сохранившийся самовар Элвиса Пресли. Когда переговоры вошли в свою завершающую фазу, по приказу главы КГБ Юрия Андропова на тульских оружейных заводах был сделан самовар, который предназначался для «чаепитий Элвиса на природе на райгубской мнимой турбазе». Зная о близости Элвиса к американскому истеблишменту, предшественники «кремлевских хакеров» начинили самовар записывающей аппаратурой. Снятие информации должно было осуществляться через специальное отверстие в крышке самовара (см. фото) – изобретение советских инженеров, предтечу современного USB»,

- пишет автор.

В планах у организаторов музея – издание первого тома Полного собрания песен Элвиса Пресли в издании «Периодика», выпуск научного альманаха «Элвис и Карелия» в сотрудничестве с филиалом Академии наук РФ в РК, организация ежегодного песенного фестиваля бардов «Love me tender, солнышко мое!».