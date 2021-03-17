Музеи Карелии будут работать на час дольше

За счет сокращения работы утром, Музей изобразительных искусств Карелии теперь работает каждый день до 19 часов, а в четверг – до 20 часов. Национальный музей – до 19 часов. Выходной день в обоих учреждениях традиционный – понедельник.

Новый режим работы двух республиканских музеев – это эксперимент. Если посещаемость музеев в вечерние часы будет высокой, то такой режим станет постоянным.

Мы пошли на этот шаг по просьбам жителей республики, потому что все знают, какие проходят потрясающие выставки, и хотят увидеть их не в онлайн-режиме, а вживую,

– прокомментировала изменения Лариса Подсадник.

Сейчас в республиканских и муниципальных музеях работает серия новых интересных экспозиций.

В Музее изобразительных искусств действует выставка «Вселенная «Калевала», ставшая частью постоянной экспозиции. В ее составе – более ста предметов, связанные единым дизайнерским решением и современными музейными технологиями.

В Национальном музее Республики Карелия на прошлой неделе открылась выставка «Агитповседневность: нормы и аномалии». Она посвящена художественному оформлению советской идеологии – тому, как образы, лозунги советского времени отразились на разных предметах декоративно-прикладного искусства, предметах домашнего обихода. Выставка позволяет с необычного ракурса взглянуть на прошлое.

С сегодняшнего дня Национальный музей приглашает на временную выставку «Время и деньги», предоставленную Банком России. Она будет интересна и нумизматом, и широкой публике.

С 16 марта в музее начала работу выставка «Karjalan kieli. Карельский язык».

Фото с сайта правительства Карелии.