В марте в Петрозаводске пройдет фестиваль поэзии

27 марта в 16 часов в Иннопарке ПетрГУ начнется фестиваль поэзии, сообщает городская администрация.

Желающим предлагается выучить любое стихотворение и прочесть его присутствующим. Произведение может быть на любом языке, любого размера и авторства (в том числе свое), на любую тему.

Стихотворение можно прочесть дистанционно, перед камерой, загрузить видео на файлообменник, указав при регистрации ссылку на видеозапись. Выступление покажут на фестивале и опубликуют в социальной сети.

Тех, кто хочет посмотреть выступления приглашают в Иннопарк ПетрГУ на проспекте Ленина, 33.

Регистрация через гугл-форму для гостей и участников открыта до 25 марта.

Фестиваль поэзии организован в рамках проекта «Диалоги планеты» при финансовой поддержке Росмолодежи.

Возрастные ограничения 18+

Фото с сайта s.poembook.ru