Мусор и баня полыхали в Карелии

Накануне в Петрозаводске горел мусор. О пожаре в районе улицы Фабричная сообщили спасателям 8 мая в 11:09. Огонь полыхал на открытой территории на площади 80 кв.м, сообщили в региональном МЧС..

В 12:32 помощь огнеборцев потребовалась в селе Деревянное. Там на улице Молодежная загорелась баня.

Пожар вспыхнул из-за аварийной работы электрооборудования. Огонь повредил только помещение предбанника на площади 10 кв.м. © «Петрозаводск говорит»