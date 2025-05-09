09 мая 2025, 09:21
Происшествия

Мусор и баня полыхали в Карелии

Огнеборцы тушили возгорания в Петрозаводске и Деревянном
фото freepik.com

Накануне в Петрозаводске горел мусор. О пожаре в районе улицы Фабричная сообщили спасателям 8 мая в 11:09. Огонь полыхал на открытой территории на площади 80 кв.м, сообщили в региональном МЧС..

В 12:32 помощь огнеборцев потребовалась в селе Деревянное. Там на улице Молодежная загорелась баня.

Пожар вспыхнул из-за аварийной работы электрооборудования. Огонь повредил только помещение предбанника на площади 10 кв.м. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
пожар
Петрозаводск
Деревянное