Автомобиль без водителя прокатился по Петрозаводску

Сегодня в 13:20 в Петрозаводске на улице Калинина произошел необычный инцидент. Он попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует группа «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как оставленный водителем автомобиль самостоятельно покатился под горку. Стоявшей впереди машине повезло - автомобиль-беглец прокатился в считанных сантиметрах от нее.

В итоге машина с прицепом замерла посреди дороги, затруднив дорожное движение. © «Петрозаводск говорит»