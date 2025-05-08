08 мая 2025, 14:33
Происшествия

Автобус попал в ДТП в Петрозаводске

Дорожный инцидент на Ключевой попал в объектив камеры наблюдения
ДТП с автобусом в Петрозаводске
Фото, видео CityLink

Сегодня в 12:07 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автобус, выполнявший правый поворот, остановился, чтобы пропустить ехавшую по главной дороге машину. В этот момент сзади в него врезался другой автомобиль.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Есть ли пострадавшие люди - неизвестно. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
улица Ключевая
улица Судостроительная
автобус
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