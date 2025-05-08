08 мая 2025, 14:33
Автобус попал в ДТП в Петрозаводске
Дорожный инцидент на Ключевой попал в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 12:07 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автобус, выполнявший правый поворот, остановился, чтобы пропустить ехавшую по главной дороге машину. В этот момент сзади в него врезался другой автомобиль.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Есть ли пострадавшие люди - неизвестно. © «Петрозаводск говорит»