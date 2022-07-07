Мурманчанин превысил скорость и попал в смертельное ДТП в Карелии

Жителя Мурманской области обвинили в управлении автомобилем в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Уголовное дело рассматривает Сегежский городской суд.

Смертельное ДТП произошло на трассе «Петербург-Мурманск» в Сегежском районе. Как говорится в материалах суда, мужчина ехал с превышением скорости. Его автомобиль «Джак JS» выехал на встречку, произошло столкновение с Toyota Crown. «Тойоту» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Рено Логан» и «Мерседес Бенц».

В результате группового ДТП водитель «Тойоты» погиб. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)