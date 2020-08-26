МТС и Briskly подключат онлайн-заказы и доставку малому бизнесу

Компания МТС вместе с Briskly, платформой для бесконтактной торговли, запустила сервис онлайн - заказов и доставки для малого бизнеса.

Торговые точки - пользователи МТС Кассы получили возможность создать свою витрину на площадке briskly.online с интегрированной оплатой и доставкой. Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов в приложении для сканирования и оплаты товаров B-Pay. Доставляют заказы партнеры сервиса: Яндекс.Такси, Gett и такси «Maxim».

Чтобы подключить услугу, магазину нужно заполнить заявку на сайте Briskly. Сервис загружает данные из МТС Кассы и автоматически создает онлайн - витрину из ассортимента торговой точки в приложении B-Pay. После того как пользователь оплачивает заказ в приложении, онлайн - касса МТС фискализирует чеки. Комиссия сервиса для магазинов с учетом эквайринга – 5% с транзакции. Доставку продавец может оплатить самостоятельно или назначить ее стоимость для клиента.

«Решение МТС Кассы и Briksly позволяет несетевой рознице и общепиту открыть интернет - витрину и привлечь покупателей через новый канал продаж. При этом, компаниям не придется самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку – эти задачи возьмет на себя сервис. Так, даже в небольших городах предприниматели могут нарастить покупательскую базу и подстроиться под удобный формат для клиентов»

– отмечает Сергей Музыкантов, директор по продукту МТС Кассы.

«В то время, как у сетевых ритейлеров есть возможность организовать свою доставку, малый бизнес теряет онлайн - рынок. Частные семейные магазины, фермерские лавки, производители редких продуктов не имеют таких ресурсов и опыта. Мы сделали инструмент, который за 1-2 дня помогает сделать онлайн - магазин, а также приложение с оплатой и доставкой для любого типа торговой точки»

— прокомментировал Глеб Харитонов, СЕО Briskly.

Ранее МТС Касса запустила сервис, который помогает продуктовым магазинам формата «у дома» принимать заказы в приложении Rate&Goods.

МТС Касса — комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж с сервисным сопровождением. МТС Касса интегрирована с государственными системами, CMS-платформами, популярными ERР, бухгалтерскими сервисами, поставляет услуги открытия РКО, бухгалтерского, юридического, кадрового сопровождения.

Briskly — российский стартап, который в 2019 создал приложение B-Pay для покупок без кассира.

Сегодня это технологическая платформа для торговли без персонала, к которой подключено 11 000 магазинов, кафе, АЗС и других торговых точек. Миссия компании — избавить ритейл от очередей. 50 000 покупателей сканируют штрихкоды товаров в приложении B-Pay и оплачивают их в смартфоне, а также заказывают доставку из ближайших магазинов.