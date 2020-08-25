Стало известно, как сэкономить при покупке школьных товаров

Торговая сеть «Пятёрочка» и AliExpress объявляют о старте совместной федеральной акции, в рамках которой все участники программы лояльности «Выручай - карта» могут получить дополнительную скидку в размере 15% к большой летней распродаже одной из крупнейших интернет - платформ - AliExpress.

Принять участие в акции и получить скидку 15% при оформлении заказа на AliExpress могут все гости, совершившие в период с 25 по 31 августа 2020 г. покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай - карты». Промокод печатается на чеке после оплаты покупки, а также отображается в мобильном приложении «Пятёрочка». Активировать его можно на сайте aliexpress.ru или через одноимённое приложение до 14 сентября 2020 года включительно. Скидка распространяется на один заказ от суммы 555 рублей и не может быть больше 83,25 рублей. Промокод можно использовать только один раз одному клиенту после авторизации на AliExpress.

«Мы с большим удовольствием решили повторить акцию с AliExpress, поскольку в первой совместной кампании увидели отличный отклик. Сейчас мы даём нашим гостям эксклюзивную возможность подготовить детей к школе с выгодой: скидка по промокоду суммируется с большой летней распродажей, в период которой на тысячи товаров для дома, школы, спорта уже действуют скидки до 70%. Добавлю, что теперь получить свой заказ от AliExpress также можно будет в пунктах выдачи 5post в магазинах «Пятёрочка» прямо рядом с домом. Благодаря нашей акции с AliExpress подготовка к новому школьному сезону станет ещё приятнее и проще»

– комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

«Проект с «Пятёрочкой» – одна из инициатив в рамках большой летней распродажи. Мы рады, что теперь у пользователей AliExpress появится возможность получить дополнительную скидку за счёт покупок в «Пятёрочке». Традиционно совместные проекты имеют большой и позитивный отклик, и мы уверены, что наше сотрудничество с «Пятёрочкой» продолжится»

– Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия.

Более подробная информация об условиях акции - на сайте.