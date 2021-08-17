МТС Банк изучил, как изменились онлайн-траты жителей Карелии

На основе анализа собственных данных за второй квартал 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года аналитики выделили топ-5 категорий, в которых покупатели активно расплачиваются в сети: туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, аптеки и заказ мебели. В то же время, в магазинах одежды рост онлайн-продаж значительно снизил свой темп, а в обувных магазинах наблюдается отрицательная динамика – количество транзакций упало на четверть.

Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале 2020 года, а затем — за счет появления новых удобных сервисов.

Дорвались до отпуска

Самый значительный прирост по количеству транзакций в онлайне показали туристические агентства – в 7,5 раза, средний чек при этом снизился на 8% до 19 800 рублей. Для россиян открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

Мегамаркет на дом

На втором месте оказались супермаркеты – прирост 7,2 раза. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Россияне оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам. Средний чек вырос незначительно – на 5% до 1390 рублей.

Курс на дейтинг

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей год к году также сервисы знакомств – увеличение в 3,6 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза до 960 рублей. Также отметим, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств удвоилась.

Без примерки никуда

Магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 76%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 27%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 14% до 1370 рублей, а на обувь – 23% до 4930 рублей.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершенные с помощью онлайн-оплаты банковской картой, в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.