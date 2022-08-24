24 августа 2022, 22:47
Общество

Можно ли выявить туберкулез на ранних стадиях?

Заключительная часть беседы с главным врачом Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатериной Беляевой

Заключительная часть беседы с главным врачом Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатериной Беляевой. В этом выпуске: 

► Ранняя диагностика туберкулеза;
► Что делать, если вам поставили этот диагноз;
► Сколько жителей Карелии болеют туберкулезом;
► Почему важно знать и помнить об этом заболевании.

В предыдущих сериях: что такое туберкулез и как снизить риски заражения.

Ранее в этом сюжете:

«Туберкулез вылечить сложно, но можно»
подробнее...
Что такое туберкулез и где им можно заразиться?
подробнее...
Обсудить
Метки: 
Ника плюс
новости Карелии
туберкулез
противотуберкулезный диспансер
екатерина беляева