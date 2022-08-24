24 августа 2022, 22:47
Можно ли выявить туберкулез на ранних стадиях?
Заключительная часть беседы с главным врачом Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатериной Беляевой
Заключительная часть беседы с главным врачом Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатериной Беляевой. В этом выпуске:
► Ранняя диагностика туберкулеза;
► Что делать, если вам поставили этот диагноз;
► Сколько жителей Карелии болеют туберкулезом;
► Почему важно знать и помнить об этом заболевании.
В предыдущих сериях: что такое туберкулез и как снизить риски заражения.