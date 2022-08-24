Можно ли выявить туберкулез на ранних стадиях?

Заключительная часть беседы с главным врачом Республиканского противотуберкулезного диспансера Екатериной Беляевой. В этом выпуске:

► Ранняя диагностика туберкулеза;

► Что делать, если вам поставили этот диагноз;

► Сколько жителей Карелии болеют туберкулезом;

► Почему важно знать и помнить об этом заболевании.

В предыдущих сериях: что такое туберкулез и как снизить риски заражения.