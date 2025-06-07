Мотоциклист и автомобиль ГАИ столкнулись в Петрозаводске

Мотоцикл на боку на Гвардейской улице, лужица масла или бензина на асфальте. Водитель на обочине и двое полицейских рядом. Такую картину видели вечером в минувшую пятницу 6 июня в Петрозаводске. Фотографию опубликовали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Позднее в сообществе появилась просьба поделиться видеозаписью момента столкновения мотоцикла и полицейской машины:

«Нужна помощь! Ищем видео аварии с мотоциклистом на гвардейской от 06.06.2025. Нужен сам момент столкновения с машиной ДПС». © «Петрозаводск говорит»