Медведь бродит по кладбищу в Карелии

На кладбище в Карелии заметили следы дикого зверя.

Фотографию со свежими следами на земле, оставленными животным, опубликовали в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Карелия». Авторы снимка предположили, что следы принадлежат медведю и призвали посетителей кладбища быть очень осторожными.

Медвежонка ранее видели вблизи трассы у поселка Пушной в Беломорском округе. © «Петрозаводск говорит»