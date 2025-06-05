05 июня 2025, 09:23
Медведь бродит по кладбищу в Карелии
В Сегежском округе предупредили людей о диком звере - он оставил следы на могиле
фото unsplash.com
На кладбище в Карелии заметили следы дикого зверя.
Фотографию со свежими следами на земле, оставленными животным, опубликовали в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Карелия». Авторы снимка предположили, что следы принадлежат медведю и призвали посетителей кладбища быть очень осторожными.
Медвежонка ранее видели вблизи трассы у поселка Пушной в Беломорском округе. © «Петрозаводск говорит»