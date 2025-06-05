На севере Карелии медведь вышел к дороге

Неожиданная встреча произошла на трассе возле поселка Пушной Беломорского округа. Водитель и пассажир сняли короткое видео, на котором видно медведя-подростка.

Медведь неспешно вышел из леса и направился прямо к машине автора ролика. Женский голос за кадром переполняет восторг. Видео набирает популярность в соцсети.

Скрин видео Анастасии Гладилиной

«А рядом мамка где-то»,

- прокомментировал Андрей Глушенков.

Специалисты рекомендуют не подкармливать диких зверей. Прикормленный медведь считает человека своим хозяином и воспринимает кормление как должное. Если не получить угощение, животное может стать агрессивным и напасть на человека. © «Петрозаводск говорит»