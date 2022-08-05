Мост через реку Виксеньга готов

В Пудожском районе на автодороге регионального значения в рамках программы «Развитие транспортной системы» отремонтирован мост через реку Виксеньга.

В деревне Усть-река подрядчик выполнил работы по устройству металлических опор и балок переправы, а также уложил дощатый настил, обустроил подходы, установил дорожные знаки и сигнальные столбики. Через мост проходит транспортное и пешеходное сообщение, а также маршрут школьного транспорта, поэтому для местных жителей обновление моста, на проезд по которому ранне вводили ограничения, стало важным событием.

Напомним, в этом году по данной госпрограмме планируется отремонтировать 295 км автомобильных дорог регионального и местного значения, завершить работы по ремонту трех мостов на региональных дорогах и пяти мостов на дорогах местного значения. Фото: gov.karelia.ru.