Москалькова согласовала троих кандидатов на пост омбудсмена Карелии

На пост уполномоченного по правам человека в Карелии претендуют депутат Петросовета Ольга Тужикова, глава Чалны Наталья Силакова и бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Карелии Дмитрий Егоров. Их кандидатуры согласовали в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала всех троих кандидатов на должность регионального омбудсмена. // фото unsplash.com/ Unseen Studio