Мошенники выманили у футболиста «Спартака» почти миллион рублей

Футболист московского «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 9 апреля спортсмен получил в одном из мессенджеров сообщение от приятеля с просьбой одолжить 400 тысяч рублей. Классен не отказал и перевел деньги. На следующий день у него попросили еще 700 тысяч. Футболист смог перевести только 500 тысяч рублей, поскольку на его карте был установлен суточный лимит. Собеседник обещал вернуть деньги через пару дней.

Спустя пять дней Классен встретился с приятелем и поинтересовался, когда тот вернет деньги. Тогда и выяснилось, что друг у него ничего не просил. Оказалось, что футболист перевел средства некому Борису в Северную Осетию. Полиция изучает обстоятельства дела. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin