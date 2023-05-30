Мошенники устроили массовую атаку на жителей Карелии

За сутки пятеро жителей Карелии стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Все пострадавшие лишились денег по одной схеме. Им сообщали, что кто-то пытается взять кредит на их имя. Чтобы спасти деньги, следовало самим оформить кредитные обязательства. Так, студент из Петрозаводска стал обладателем кредита в 100 тысяч рублей и отдал эти деньги мошенникам. Пенсионер из карельской столицы перевел им 606 тысяч. Общий же ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Все жертвы признавались, что неоднократно слышали о подобных схемах, но никогда не думали, что это может случиться с ними. // Фото: unsplash.com