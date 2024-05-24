Мошенники под видом сотового оператора увели полмиллиона у студентки

23-летняя студентка поверила в историю с договором сотового оператора и лишилась денег. О своих финансовых бедах она рассказала полиции, возбуждено уголовное дело.

Кондопожанке позвонил якобы представитель мобильного оператора и предложил продлить договор. Та согласилась и сообщила коды из смс-сообщений. После этого на нее обрушился шквал звонков из МФЦ, полиции, Центробанка и Росфинмониторинга.

Все как под копирку говорили об одном и том же – аферисты получили доступ к ее учетной записи и хотят похитить ее деньги, чтобы спонсировать некие различные группы. Остановить их можно, переведя свои деньги на специальные безопасные счета. В итоге девушка перевела 560 тысяч рублей на различные счета. // фото freepik.com