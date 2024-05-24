24 мая 2024, 14:15
Ручную гранату и запалы к ней нашли в деревне под Петрозаводском
Боеприпасы времен Великой Отечественной обезвредили саперы
Ручную гранату и пять запалов нашли 24 мая в деревне Шуйская Чупа Прионежского района. Об этом сообщили в паблике карельской поисково-спасательной службы.
На место ЧП выезжали специалисты подразделения разминирования. Саперы изъяли и обезвредили снаряд РГД-33 времен Великой Отечественной войны.
Ранее в Олонецком районе саперы нашли и обезвредили 119 боеприпасов. // фото: КРПСС/ВКонтакте