Из-за водителя скорой мотоциклист попал под грузовик

Сотрудники полиции сейчас работают на месте аварии, которая произошла на 436-м километре федеральной автодороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Массовое ДТП случилось около 11:00 в пятницу, 24 мая, около поселка Шуя Прионежского района.

Водитель cкорой помощи двигался со включенными спецсигналами по направлению к Санкт-Петербургу. Он стал обгонять грузовик, идущий впереди.

Не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где двигался мотоцикл. Водитель мотоцикла избежать столкновения со скорой помощью и с грузовиком не смог и получил травмы. По факту аварии проводится проверка. // фото: ГИБДД Карелии