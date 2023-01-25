Мошенники обманули 92-летнюю бабушку

Очередной факт дистанционного мошенничества зарегистрировали полицейские Прионежского района. К ним обратилась местная жительница, сообщившая, что ее 92-летнюю бабушку обманули по телефону. В результате она передала неизвестному 650 тысяч рублей.

Как выяснилось, пожилая женщина живет одна. Она ответила на телефонный звонок и услышала на другом конце провода женский голос. Звонила якобы внучка, сообщившая, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Далее к разговору подключился «следователь» и пояснил, что девушке грозит уголовная ответственность. Но наказания можно избежать, если оплатить лечение потерпевшему. Для этого требовалось полтора миллиона рублей.

Пенсионерка призналась, что такой суммой не располагает. За «спасение» она могла отдать только 650 тысяч, которые давно откладывала. Собеседник на такую сумму согласился. Купюры требовалось завернуть в простынь и завязать ее узлом, а затем передать посреднику. Но вечером к бабушке зашла настоящая внучка, и ситуация разъяснилась.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. А в полиции настоятельно рекомендуют гражданам провести беседы с пожилыми родственниками и рассказать о распространенных схемах обмана, чтобы защитить их от возможных преступных посягательств. // фото: pxhere.