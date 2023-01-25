Некоторые дома Петрозаводска остались без отопления и воды

Сегодня в 12 часов в Петрозаводске без отопления остался ряд домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Проблемы с теплоснабжением возникли в зданиях на улицах Чапаева, Фурманова и Гражданской. Коммунальщики устраняют повреждение на сетях.

Помимо этого, сегодня утром без воды остались жильцы домов на улице Советской и на Октябрьском проспекте. На улице Советской в 13 часов будет организован подвоз воды.

Во всех случаях ориентировочное время возвращения ресурса в дома не указывается. // Фото «Петрозаводск говорит»