25 января 2023, 12:41
Некоторые дома Петрозаводска остались без отопления и воды
Коммунальщики ведут ремонтные работы в разных районах столицы Карелии
Сегодня в 12 часов в Петрозаводске без отопления остался ряд домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Проблемы с теплоснабжением возникли в зданиях на улицах Чапаева, Фурманова и Гражданской. Коммунальщики устраняют повреждение на сетях.
Помимо этого, сегодня утром без воды остались жильцы домов на улице Советской и на Октябрьском проспекте. На улице Советской в 13 часов будет организован подвоз воды.
Во всех случаях ориентировочное время возвращения ресурса в дома не указывается. // Фото «Петрозаводск говорит»