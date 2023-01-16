Мошенники дважды выманили деньги у петрозаводчанки

Жительница петрозаводска в воскресенье получила сообщение якобы от крестного сына, который попросил одолжить 7 тысяч рублей. Звонивший завуалировано объяснил, что хочет сделать сюрприз. Женщина сочла, что речь идет о девушке, и перечислила деньги. Спустя некоторое время молодой человек связался вновь и попросил еще 5 тысяч.

После очередного перевода вся переписка с ним исчезла, что показалось 57-летней горожанке странным. Крестная перезвонила родственнику и узнала, что все это время общалась с мошенниками, которые взломали его страницу.

Женщина обратилась с заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время по факту обмана проводится проверка. Также правоохранители напоминают, что при общении в интернете следует соблюдать осторожность. // Фото: freepik.