Воровка не потратила деньги с чужой карты, но отправилась за решетку

Ранее судимая 48-летняя жительница Костомукши отправится в колонию общего режима за покушение на кражу. Она вытащила банковскую карту из кармана знакомой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщины вместе выпивали в октябре прошлого года. Одна незаметно вынула из кармана другой платежный инструмент и ушла. Дама попыталась с помощью чужой карточки купить спиртное, но не смогла.

Дело в том, что ее приятельница вовремя заметила исчезновение карты и перевела деньги на другой счет.

Женщину судили за покушение на кражу с банковского счета. Ей отменили условное осуждение по прошлому приговору и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев. // фото: pixabay.com