Мошенника из Поморья осудили за обман пожилых петрозаводчан

Жителя Архангельской области, обвиняемого в мошенничестве, осудили в Петрозаводске.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года»,

- сообщили в прокуратуре.

Жертвами обмана стали 19 пенсионеров. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Осужденный представлялся работником социального обеспечения и склонял пенсионеров к приобретению физиотерапевтического аппарата «Медиком 4» по завышенной цене.

Однако обман был раскрыт. Житель Поморья возместил причиненный ущерб в ходе предварительного расследования.