24 сентября 2020, 12:39
Происшествия

Мошенника из Поморья осудили за обман пожилых петрозаводчан

Жертвами афериста стали 19 пожилых жителей карельской столицы, которых он убедил купить физиоаппарат по завышенной цене

Жителя Архангельской области, обвиняемого в мошенничестве, осудили в Петрозаводске.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года»,

- сообщили в прокуратуре.

Жертвами обмана стали 19 пенсионеров. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Осужденный представлялся   работником социального обеспечения и склонял пенсионеров к приобретению физиотерапевтического аппарата «Медиком 4» по завышенной цене.

Однако обман был раскрыт. Житель Поморья возместил причиненный ущерб в ходе предварительного расследования.

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