24 сентября 2020, 12:39
Мошенника из Поморья осудили за обман пожилых петрозаводчан
Жертвами афериста стали 19 пожилых жителей карельской столицы, которых он убедил купить физиоаппарат по завышенной цене
Жителя Архангельской области, обвиняемого в мошенничестве, осудили в Петрозаводске.
«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года»,
- сообщили в прокуратуре.
Жертвами обмана стали 19 пенсионеров. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Осужденный представлялся работником социального обеспечения и склонял пенсионеров к приобретению физиотерапевтического аппарата «Медиком 4» по завышенной цене.
Однако обман был раскрыт. Житель Поморья возместил причиненный ущерб в ходе предварительного расследования.