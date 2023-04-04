Мошенник-юморист отправил таксиста в полицию за возмещением расходов

20-летний таксист пострадал от рук дистанционных мошенников, которые к тому же оказались еще теми юмористами.

Петрозаводчанину через приложение поступил заказ на два адреса, но таксист не успел принять его надлежащим образом и перезвонил клиентке по телефону. Девушка просила отвезти документы в аэропорт, а по пути положить на ее счет 4 000 рублей. Молодой человек не отказал и перевел деньги, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Вскоре ему перезвонили с того же номера, но на другом конце трубки в этот раз прозвучал совсем не женский голос. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и попросил таксиста перевести еще 4000 рублей. У петрозаводчанина не оказалось денег, и он отказал в просьбе, заодно молодой водитель спросил, кто вернет ему деньги. Незнакомец назвал таксисту адрес одного из подразделений полиции. Когда водитель приехал, там его ждало разочарование. Деньги ему никто не вернул, но настоящие правоохранители объяснили, что его обманули мошенники и предложили написать заявление. // фото unsplash.com