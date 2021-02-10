Мошенница вынудила жительницу Карелии взять кредит и отдать ей деньги

В полицию Сегежского района обратилась 48-летняя женщина. Она пожаловалась на то, что стала жертвой мошенницы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, жительнице республики позвонили с неизвестного номера. Собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила, что женщине одобрен кредит на 220 тысяч рублей. Та рассказала, что не брала никаких кредитов. На это звонившая пояснила, что, видимо, наша землячка стала жертвой мошенников, и предложила способ уберечь свои деньги. Для этого нужно было самой оформить кредит, снять наличные и перевести деньги на продиктованный счет. Сегежанка выполнила все, что от нее требовали. После этого номер собеседницы был заблокирован.

Пострадавшая позвонила на горячую линию в банк, где ей и посоветовали обратиться в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку по сообщению женщины. Фото mk.ru