Мощный пожар уничтожил жилой дом в Карелии

В среду в 22 часа 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что в поселке Валдай горит одноэтажный четырехквартирный жилой дом. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но к этому моменту две квартиры были объяты огнем. Шквалистый ветер с каждой секундой раздувал огонь, не дав специалистам шанса на спасение жилого дома. Несмотря на все старания, строение дома было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

Единственное, что успели сделать пожарные, это не допустить взрыва трех газовых баллонов, которые были вынесены из горящего дома.

В ходе предварительного расследования было установлено, что на момент возникновения пожара было заселено две квартиры из четырех. Мужчина, проживающий в одной из квартир, до прибытия пожарных успел покинуть свое жилище, а женщина, живущая в другой квартире, на момент ЧП находилась в гостях у дочки в Сегеже.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину пожара. // Фото: freepik.com / Ripato