11 июня 2023, 12:03
Происшествия

Мощный пожар под Петрозаводском тушили шесть часов

С возгоранием в Шокше боролись 14 человек

Пожар, вспыхнувший в селе Шокша днем в субботу, тушили в течение шести часов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в жилом доме в 12:44. На место отправились четыре единицы техники и 14 сотрудников пожарных частей Петрозаводска и Прионежского района.

Ликвидировать возгорание удалось лишь к 18:25.

В случае возникновения ЧС спасатели советуют звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: скриншот видео очевидцев, vk.com

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Прионежский район
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