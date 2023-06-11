Мощный пожар под Петрозаводском тушили шесть часов

Пожар, вспыхнувший в селе Шокша днем в субботу, тушили в течение шести часов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в жилом доме в 12:44. На место отправились четыре единицы техники и 14 сотрудников пожарных частей Петрозаводска и Прионежского района.

Ликвидировать возгорание удалось лишь к 18:25.

В случае возникновения ЧС спасатели советуют звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: скриншот видео очевидцев, vk.com