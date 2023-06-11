Жительница Карелии продавала теленка и нарвалась на мошенников

В полицию Лахденпохьи обратилась 70-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что разместила в Интернете объявление о продаже теленка. На него откликнулась жительница другого региона, которая изъявила желание купить бычка в подарок для родственника. Женщина захотела сразу же перевести деньги, но выяснилось, что продавец и покупатель являются клиентами разных банков.

Далее собеседница уговорила жительницу Карелии пойти к банкомату и выполнить ряд действий. Так, пенсионерка сняла со своего счета 30 тысяч рублей и отправила их на посторонний счет. После этого она назвала покупательнице коды из смс-сообщений, после чего пропали еще 10 тысяч рублей.

По заявлению женщины проводится проверка. // Фото: unsplash.com