Мощная магнитная буря обрушится на Землю

В конце первого осеннего месяца жители Земли ощутят мощную магнитную бурю. Она обрушится на планету 30 сентября и станет экстремальной, передает «Доктор Питер».

Сила этой бури достигнет 5-6 баллов, это максимальные показатели. Неблагоприятное явление продлится четыре дня, то есть с 30 сентября по 3 октября. Затем она слегка утихнет - до 4 баллов. Магнитосфера успокоится лишь после 7 октября.

Во время магнитных бурь метеозависимые люди часто жалуются на одышку, сильную усталость, перебои в работе сердца, проблемы со сном. // Фото: pxhere.com