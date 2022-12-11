Морозы начнут усиливаться сегодня в Карелии

Сегодня, 11 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная c прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -8, -10°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -7, -12°С, местами до -16°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-13, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -9-16, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -6-11, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com