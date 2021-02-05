Морозы и метели ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 6 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. На дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -20°С, местами до -24°С, днем -8, -13°С, местами до -18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-12, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -9-13, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -11-15, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото footwearnews.com