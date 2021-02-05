Прогноз погоды в Карелии на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер северный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -11, -13°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -10, -15°С, местами до -19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -12-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -11-13, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -13-15, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото dctdigital.com