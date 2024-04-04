04 апреля 2024, 06:30
Морозная погода ожидается сегодня в Карелии
Снегопады продолжатся в республике 4 апреля
Сегодня, 4 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой снег. На северо-западе без осадков. На юге сохранится гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1,-6°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-14, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже -5-9, переменная облачность, снег.
В Сортавале -2-9, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»