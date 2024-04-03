Холодно и скользко будет в четверг в Карелии

Завтра, 4 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью сильный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Снег, ночью по восточным районам местами сильный, метель, днем небольшой снег. На северо-западе без осадков. На юге сохранится гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -7, -12°С, на севере до -17°С, днем -1,-6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -5-9, переменная облачность, снег.

В Сортавале -2-9, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»