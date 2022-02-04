Монеты выковали специально к фестивалю «Гиперборея-2022»

Сувенирные монеты изготовили в Петрозаводске специально к международному конкурсу снежных и ледовых скульптур «Гиперборея». Их будут использовать во время жеребьевки участников конкурса.

Каждый снежный куб и ледяные блоки пронумерованы. Какое место достанется какому скульптору определят 8 февраля во время церемонии открытия в отеле Cosmos Petrozavodsk, где и состоится жеребьевка. Номера скроют на оборотной стороне футляров для сувенира.

На аверсе и реверсе монеты изображены Петр Первый и бог северного ветра Борей, сообщили в пресс-центре городской администрации. Одну монету отчеканят на сцене во время торжественного открытия «Гипербореи». В главный фестивальный день, 12 февраля, гости смогут приобрести сувенирную монету на Советской площади или попробовать выковать ее самостоятельно.

В этом году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Церемония открытия полбюбившегося зимнего праздника получила название - «Зимняя ассамблея Петра Великого». Полную программу зимнего фестиваля можно посмотореть здесь. (фото vk.com)